Ново-Огарево, Московская область, 5 октября 2021, 17:05 — REGNUM Ситуация с биржевыми ценами на газ в Европе напоминает истерику, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе растёт: 5 октября она обновила исторический максимум. Накануне, 4 октября, биржевая цена на газ впервые превысила $1200 за тысячу кубометров, а сегодня она приближалась к $1230.
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