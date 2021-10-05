Москва, , 17:12 — REGNUM Правительство России совместно с региональными властями проработало ряд мер борьбы с распространением коронавируса. Об этом 5 октября президенту России Владимиру Путину доложила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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«В складывающихся условиях и оценивая ситуацию правительство РФ вместе с регионами обсуждает ряд мер, направленных на максимальную защиту населения от новой коронавирусной инфекции, а также на защиту экономики и социальной сферы без локдауна», — сказала Голикова.

Заместитель председателя правительства России отметила, что меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться главными санитарными врачами регионов, а в отдельных случаях и главным санитарным врачом России.

Среди таких мер, Голикова назвала введение ограничений в отдельных муниципальных образованиях, где фиксируют высокие темпы роста заболеваемости COVID-19. Предполагается, что государство будет оказывать помощь малым и средним предприятиям, расположенным на территории данного муниципалитета. Кроме того, правительство РФ панирует установить порядок присвоения регионам статуса «Территория, свободная от COVID-19» с последующими стимулирующими выплатами этим субъектам РФ на решение региональных проблем.

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