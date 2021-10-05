Москва, , 15:56 — REGNUM Поощрение вакцинированных граждан должно проводиться не при наличии справки, а при вакцинации, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Он прокомментировал план правительства РФ по борьбе с распространение заболевания. Докладчиком выступил вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вчера мне председатель правительства докладывал об этом плане. В целом он мне известен. Вот только поощрение — пункт седьмой у вас, да? Поощрение должны быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалась не при наличии справки, а именно при вакцинации», — сказал Путин.