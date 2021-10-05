Москва, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин 5 октября поздравил педагогов России с Днём учителя.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, радостными словами, улыбками ваших учеников, родителей, коллег, искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд, за вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для её будущего», — сказал президент на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».

По словам президента, работа педагога чрезвычайно важна для каждого ребёнка и подростка, а судьбы детей — это и есть судьба России.