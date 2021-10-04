Брюссель, , 11:21 — REGNUM После ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили власти и оппозиция в стране должны соблюдать сдержанность, а также предпринять усилия, направленные на деэскалацию. С таким призывом выступил Европейский союз.

Саакашвили © ИА REGNUM

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«После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона», — об этом в беседе с ТАСС заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Она указала на необходимость справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона, а также соблюдение в ходе него фундаментальных прав и надлежащих судебных процедур.

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«Иклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и независимость судебной системы являются предварительными условиями для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации», — отметила Миссрали.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своём прибытии в Батуми. Вечером того же дня он был задержан. На Саакашвили заочно осуждён по двум делам. Ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.