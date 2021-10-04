Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Европейская партия консерваторов и реформистов (ЕПКР), в которую входят более 20 партий Европы, выступает за освобождение из-под стражи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Это заявление 3 октября было опубликовано на сайте партии.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению европейских консерваторов, Саакашвили был вправе вернуться на родину, а грузинское руководство должно освободить его из заключения и снять обвинения.

«Обвинения, выдвинутые против него правящей партией, безосновательны. Грузинский народ имеет полное право сам выбирать своего лидера. Политики должны иметь возможность дебатов свободно, а не письмами из тюрьмы», — говорится в заявлении.

В ЕПКР считают, что Саакашвили поставил Грузию на «демократический путь» и задал стране прозападный курс. По мнению консерваторов, этому якобы пыталась помешать Россия.

Напомним, Саакашвили объявил о своём прибытии в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует, находятся в суде.

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