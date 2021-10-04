Тбилиси, , 09:57 — REGNUM В Рустави, возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 4 октября пройдет акция протеста. Об этом сообщил в Facebook председатель оппозиционной партии Ника Мелия.

Ника Мелия Unm.ge

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Политик сообщил, что начало акции запланировано на 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск). Протестующие будут выступать под лозунгом «Свободу Мише».

В тот же день, но в 18:00 (17:00 мск) запланирована еще одна протестная акция у стен пенитенциарного учреждения в Рустави. О ней в соцсети Facebook объявили члены движения «Сакартвелоствис» («Для Грузии). Они также будут требовать освобождения Саакашвили.

Кроме того, лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани объявила на брифинге, что готовится масштабная акция протеста. Для того, чтобы обсудить её формат сторонники Саакашвили соберутся сегодня, 4 октября, в 12:00 (11:00 мск) в офисе партии.

«Мы, вместе с группой эмигрантов хотим защитить свои принципы, голоса, и в первую очередь своего президента, заточённого в тюрьму», — сказала Чарквиани.

Напомним, Саакашвили заявил о своём прибытии с Украины в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

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