Бишкек, , 20:29 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о помиловании экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и экс-директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, осужденных за коррупцию при модернизации ТЭЦ киргизской столицы, передают местные СМИ.

Садыр Жапаров Gov.kg

Несколько дней назад бывших топ-менеджеров крупнейших государственных энергокомпаний, которых в 2019 году суд приговорил к четырнадцати годам и к одиннадцати годам и трем месяцам лишения свободы, выпустили на свободу.

Как отмечают в администрации главы государства, ходатайство о помиловании Калиева и Авазова на имя президента Киргизии подали депутаты республиканского парламента.

Также при принятии решения о помиловании коррумпированных энергетиков Садыр Жапаров учёл положительные характеристики на осужденных и принял во внимание предложения комиссии по помилованию администрации президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли подряд две крупных аварии. Из-за этого горожане остались без центрального отопления на несколько дней в самый холодный период зимы, когда на улице температура опускалась до минус 35 градусов по Цельсию.

Спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по факту хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также по факту коррупции при ее модернизации китайской компанией «TBEA».

Впоследствии суд признал виновными по этим уголовным делам и приговорил к длительным тюремным срокам и крупным штрафам бывших премьер-министров Киргизии Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также ряд других высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров энергетических компаний.