Бишкек, , 20:25 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии сегодня, 6 декабря, вынес решение по делу о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, обвиняемыми по которому проходили пять высокопоставленных чиновников и три топ-менеджера энергетических компаний, пишут киргизстанские СМИ.

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова суд приговорил к 15 годам тюрьмы, а его коллегу экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева — к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

Экс-заместитель министра энергетики, экс-глава Нацэнергохолдинга Киргизии Айбек Калиев также получил наказание в виде 15 лет тюремного заключения.

Бывший исполнительный директор группы по управлению модернизацией столичной ТЭЦ Темирлан Бримкулов приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Однако, с учетом срока ареста с содержанием в СИЗО, он был отпущен из зала суда.

Экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева суд приговорил к штрафу в размере 5 млн сомов (4 млн 567 тысяч рублей), а экс-министра финансов Ольгу Лаврову оштрафуют на 3 млн сомов (2 млн 740 тысяч рублей).

Бывших топ-менеджеров ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова и Жолдошбека Назарова суд признал невиновными и постановил освободить их из-под стражи.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли подряд две крупных аварии. Из-за этого горожане остались без центрального отопления на несколько дней в самый холодный период зимы, когда на улице температура опускалась до минус 35 градусов по Цельсию.

Впоследствии спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по факту хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также по факту коррупции при ее модернизации китайской компанией «TBEA».