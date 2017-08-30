С празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году началась новая эра церковно-государственных отношений. От разрушения исторической преемственности к ее восстановлению.
Колокольный звон, который прокатится в полдень по местному времени по всем храмам и церквям стран исторической Руси, — символ их единения в торжестве.
День Крещения Руси — праздник всей Церкви, которая состоит из Русской, Украинской православных церквей, Православной церкви Молдавии, Белорусского экзархата, митрополичьих округов и т. д. Это праздник всей Церкви во главе с ее предстоятелем патриархом Кириллом.
День Крещения Руси — праздник всех стран, существующих сегодня на земле исторической Руси.
Равноапостольный князь Владимир является символом общего прошлого и будущего народов, проживающих на пространстве исторической Руси.
Крещение Руси — событие мирового масштаба, изменившее весь мир, выведшее на историческую арену наш народ.
Народы, вышедшие из киевской крещальной купели, продолжают оставаться едиными, несмотря на попытки их насильственно разделить.
Русская православная церковь объединяет народы, связанные Владимировым Крещением, где бы они ни проживали.
Празднование Крещения Руси — общенациональный праздник, Крещение сформировало российскую государственность и государственность других стран исторической Руси.
Крещение Руси поместило нашу культуру в христианский контекст, во многом сформировало ее.