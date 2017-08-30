28 июля — День Крещения Руси. Эта дата является праздничной для православных верующих не только в РФ, но и в ряде сопредельных стран, чья территория является частью исторической России. В частности, УПЦ (МП) уже провела крестный ход, число участников которого исчисляется сотнями тысяч верующих.

Все события, связанные с празднованием очередной годовщины крещения Руси, — в трансляции ИА REGNUM.