Киев, 28 июля 2021, 13:38 — REGNUM Киевская Русь — это мать украинской истории, все области страны и Крым — её «дети», а «дальним родственникам» не надо претендовать на историю Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, приуроченном ко Дню Крещения Руси.
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В своем видеообращении Зеленский заявил, что крещение Руси произошло во время правления великого князя киевского Владимира.
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Зеленский добавил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Как сообщало ИА REGNUM, День Крещения Руси, которое связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России.
Это важнейшее в истории России событие произошло 28 июля 988 года, затем христианство приняли другие города Киевской Руси — Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров и пр. При этом принятие новой, единой веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.
Ранее патриарх Московский и всея РусиКириллнаправил поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в связи с Днём крещения Руси.
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