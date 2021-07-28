Москва, , 11:37 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в связи с Днём крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви Московского патриархата.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран. Особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси. Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников», — написал Кирилл в своём поздравлении.

Он также выразил надежду на «развитие доброго взаимодействия» украинского руководства с представителями подавляемой в этой стране Украинской православной церкви «ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей».

Патриарх Кирилл пожелал президенту воюющего на Донбассе и убивающего собственных граждан государства «крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту».

Также он пожелал народу Украины «мира и благополучия».

Это не первое поздравление патриарха Кирилла, направленное в адрес Владимира Зеленского. Так, в апреле 2019 года он поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины.