Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по социально-экономическому развитию России. Российский лидер пригласил на совещание руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, своего помощника по экономическим вопросам Максима Орешкина, заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, главу Минфина РФ Антона Силуанова, а также главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мероприятие «очень важным». Все подробности совещания — в трансляции ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит видеоконференцию

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14:50 27.07.2021 На фоне восстановления экономики в России инфляция вышла за целевой ориентир. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте подробнее: Путин: инфляция в России выходит за целевые ориентиры

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14:58 27.07.2021 Восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами, заявил 27 июля президент России Владимир Путин. Об этом: Путин оценил темпы восстановления мировой экономики

15:01 27.07.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию. kremlin.ru

17:29 27.07.2021 Совещание по экономическим вопросам. kremlin.ru

18:53 27.07.2021 Участники совещания по экономическим вопросам. kremlin.ru

19:50 27.07.2021 В РФ достаточно быстро восстанавливается национальная экономика, однако инфляция при этом «пусть не столь значительно, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», заявил Владимир Путин. «Понятно, что здесь играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — сказал Путин.

21:08 27.07.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию. Цитата из видео. kremlin.ru

23:04 27.07.2021 Президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию. Цитата из видео. kremlin.ru