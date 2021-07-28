Совещание Путина по социально-экономическому развитию — трансляция
Восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами, но это связано и с инфляционными рисками, заявил президент РФ Владимир Путин.
Дополнительная эмиссия доллара в США для покрытия дефицита отражается на всей мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Быстрое восстановление ключевых секторов экономики РФ сопровождается ростом инфляции, отметил президент РФ Владимир Путин.
Восстановление экономики в мире в настоящее время связано с новыми инфляционными рисками. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Макроэкономическая обстановка в США играет значение для мировой экономики. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Президент РФ Владимир Путин призвал правительство активно бороться с инфляцией и ростом цен в России.
На фоне восстановления экономики в России инфляция вышла за целевой ориентир. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Правительство и Банк России соответствующим образом реагируют на возникающие инфляционные риски. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Подробности в материале: Путин призвал к скоординированной борьбе с инфляцией в России
Восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами, заявил 27 июля президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин оценил темпы восстановления мировой экономики
В РФ достаточно быстро восстанавливается национальная экономика, однако инфляция при этом «пусть не столь значительно, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», заявил Владимир Путин. «Понятно, что здесь играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — сказал Путин.
Комментируя информацию о том, что восстановление мировой экономики продолжается довольно высокими темпами, Владимир Путин подчеркнул, что в США инфляция превысила 5%, хотя «у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15%».