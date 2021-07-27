Красногорск, , 14:54 — REGNUM Правительство и Банк России соответствующим образом реагируют на возникающие инфляционные риски. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«Понятно, что здесь играют роль разные факторы: и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования», — заявил Путин.

По его словам, в России инфляция «пусть и не столь значительная, но всё же выходит за наши целевые ориентиры».

«Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть, — скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — указал президент.