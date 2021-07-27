Красногорск, , 14:44 — REGNUM Восстановление экономики в мире в настоящее время связано с новыми инфляционными рисками. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами. Но этот объективный процесс связан с инфляционными рисками», — заявил Путин.

«Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то в районе 2%. И уже два года подряд они 15% верстают бюджет с дефицитом. Этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономики», — указал он.