Красногорск, , 14:46 — REGNUM Макроэкономическая обстановка в США играет значение для мировой экономики. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель где-то в районе 2%. И уже два года подряд они 15% верстают бюджет с дефицитом. Этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике», — заявил Путин.

«Имею в виду значимость американской (экономики) для всего мира, и значимость доллара как самой большой, самой востребованной валюты резервной», — отметил он.