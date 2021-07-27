Красногорск, , 14:50 — REGNUM На фоне восстановления экономики в России инфляция вышла за целевой ориентир. Об этом 27 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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«Достаточно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом, говорил на примере США — также сопровождается ростом инфляции, которая пусть и не столь значительная, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — заявил Путин.

По его словам, правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических дейтвий, так и отраслевого регулирования.

«Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были — ещё раз хочу это подчеркнуть, — скоординированы, выверены и сбалансированы», — указал он.