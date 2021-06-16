16 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети оценили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который отметил, что ближайшие несколько лет будут сложными для украинской газотранспортной системы.

Мирослава Романенко, , 12:20 — REGNUM Ближайшие несколько лет будут сложными для газотранспортной системы Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам Кулебы, Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности». Глава МИД Украины обвинил Россию в том, что она якобы дискредитирует Украину как «надежного партнера» по транзиту газа.

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Заявление министра иностранных дел Украины обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Многие комментирующие отметили, что сложность, которую ожидает для украинской ГТС Кулеба, является результатом его дипломатии.

«По-моему, Москва Киеву устами Путина намекнула, что могли бы прокачивать по украинской ГТС газа больше. Но нет, мы будет испражняться в сторону Кремля и ныть, что будет тяжело после 2024 года. «Северный поток — 2» — это «дело» уст недалеких украинских политиков, желающих выслужиться перед западным хозяином. Кто там грозился взорвать ГТС? А кто недавно говорил о подрывах украинского участка ГТС, мол, это «провокации Кремля»? Можете плакаться, материться, рвать на себе волосы. Похоронили вы себя как власть. Я не буду сравнивать, чем ранее была Украины и чем стала. Людей жаль, они будут страдать», — написал Тарас Т.

«Не могу понять почему министр-«дипломат» комментирует то, что не его?.. Есть министр энергетики, есть министерство, есть «Нафтогаз». Они все молчат, а этот пытается «собой» закрыть все пробелы во внешней политике, делать абсурдные заявления и нагнетать обстановку, — вот его основные задачи», — отметил Владимир Р.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. mfa.gov.ua

«А он не сказал, что нашу страну ожидает ещё несколько сложных лет из-за таких министров, как он сам?» — задался вопросом Владимир К.

«Не знаю… [конец] ли трубе, но зелёной ликвидаторской команде точно и, наверно, очень скоро! Тикать (бежать — М. Р.) будут кто куда, — в Ростове места нет», — добавила Людмила Д.

«Два майдана отбросили Украину по промышленному производству на уровень банановых республикиАфрики», — пишет Дмитрий С.

«Завершение СП-2 — это очередное «поражение» Путина! Теперь Украина завалит европейский рынок дешёвым металлом!» — с иронией отметила Маргарита П.

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"Дураков не сеют и не пашут, они сами «родятся», — добавила Нина Л.

«Надо понимать, что в переводе с дипломатического языка это звучит примерно так: кажется, мы… [доболтались]… И кто бы мог подумать! Эти россияне такие «непредсказуемые», — отреагировал Владимир Г.

«Несколько сложных лет» — и в 2024 году она закончит своё существование!!!» — написал Юрий Б.

«Побольше под Америку прогибайтесь — ещё не то будет!» — отметил Николай К.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Спасибо [бывшему премьер-министру Украины Арсению] Яценюку, — «снял» нас с «газовой иглы». И Юле [Тимошенко]. Хотя её уже благодарили», — добавил Валерий Д.

«Да ладно придумывать сложности, всё быстро и достаточно ненапряжно демонтируется автогеном», — отреагировал Zhenya К.

«Да уж, такую трубу за один год не порежешь на металл», — пишет Саня К.

«Автоген — вагон — Китай», — иронизирует Сергій Н., делая отсылку к фразе «чемодан — вокзал — Россия», которую на Украине часто употребляли по отношению к гражданам, которые были против майдана и выступали за добрососедские отношения с Россией.

«А что они думали, столько лет поливать дерьмом, а с ними будут сотрудничать? За что боролись, на то и напоролись», — отметила Ольга П.

«Вы же хотите, чтобы совладельцами ГТС были ЕС и США. Россия перекроет газ, и дуйте в трубу. А заинтересованы в транзите Россия, Украина и ЕС. Они и должны быть совладельцами. А Штаты заинтересованы продавать свой сжиженый газ. Но это простая экономика. Политика довела до нищеты, дальше хуже будет», — пишет Юрий М.

«Усё, кина не будет, газ закончился в трубе. Теперь «реверс» будет из воздуха в обе стороны… Олени, доруководились?» — задал вопрос Дмитрий Владимирович.

«Украинскому руководству, начиная с правления Л. Кучмы, нужно было вести себя достойно в отношении ГТС. Охранять как объект высокого государственного значения, а не воровать газ и наживать миллиарды в собственный карман. А Россия предупреждала…» — отметила Нина Ф.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

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«30 лет мы героически… [профукивали] судо‑ и авиастроение, металлургию, космос, автопром… И это нам, без сомнения, удалось! Сложнее всего было… [профукать] географическое положение, упустить любой транзит по своей территории и по**аться со всеми соседями, но с этим мы тоже справились! Я уж не говорю про Крым, — отдать его без единого выстрела могут не только лишь все. Мало кому за последние 300 лет это приходило в голову. Но совсем уж невероятным казалось… [профукать] трубу, которая уже лежала и просто приносила миллиарды ежегодно. Однако, нет задач, которые бы мы не могли решить, взявшись за дело как следует. И мы… [профукали] и её! Думаю, что последний, кто будет улетать отсюда, скорее всего, забудет выключить свет, и нам и нашим внукам долго ещё будут приходить счета за электричество», — подытожил Виталик И.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к переговорам относительно компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».