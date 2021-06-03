Оксана Переможенко, 3 июня 2021, 12:23 — REGNUM Санкции против газопровода «Северный поток — 2» — единственный эффективный инструмент сдерживания «российской агрессии», заявил 2 июня глава украинского правительства Денис Шмыгаль на встрече с американскими сенаторами.

Северный поток
Северный поток
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству «Северного потока — 2». Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы», — сказал политик.

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Заявление главы украинского правительства в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «Первый независимый». Многие отметили, что санкции не будут эффективными, и Германия в итоге будет обеспечена российским газом, который будет транспортироваться по газопроводу «Северный поток — 2». Иные указали на то, что украинская власть заявляет постоянно о том, что Украина якобы «воюет» с Россией, но при этом хочет получать денежные средства за транспортировку российского газа через украинскую территорию.

«Немцам просто нужен газ, и он у них будет, как бы мы ни истерили», — написала Нина С.

Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire
Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire
Gazprom.ru

«Казалось бы, должны радоваться — с открытием «Потока» по нашим краям будет проходить меньше «кровавого агрессорского» газа. Что так тревожит Шмыгаля? Или хочет и «воевать», и аренду получать?» — задался вопросом Вадим Л.

«Никаких санкций не будет, нас просто кинули, это давно надо понять», — пишет Евдокия Х.

«Как же не хочется отлипать от агрессивной газовой трубы…» — добавил Майский Барин.

«Поезд давно уехал. Сейчас надо искать, кто дороже металлолом принимает», — отметил Алексей М.

«Не, ребята!.. Так у вас ничё не получится. Думаю, настало время применить «тяжелую артиллерию» нашей современной «дипломатии»!.. А именно, срочно организовать вблизи с западной границей флешмоб и запустить шарики в сторону Германии с плакатами с жесткими требованиями к госпоже Меркель об остановке строительства и полном отказе от проекта СП-2! И кислород попробуйте… и ванны!..» — иронизирует Валентин С.

«Не понимаю, какие претензии к России? Она может продавать газ и всё остальное кому хочет и сколько хочет. Украина что хотела, то и получила», — пишет Валентина Т.

«Смотришь на высказывания этой горе-власти и понимаешь, как же по-дурацкому она выглядит, даже не смешно — тупые, необразованные, а главное — жадные!!!» — добавила Ирина Б.

Транзитная газовая магистраль на Украине
Транзитная газовая магистраль на Украине
Gov.ua

«Единым? Тогда забирайте ВСУ из Донбасса, чего там зря сидят? Всё равно они же никак не «инструмент сдерживания российской агрессии!» — написала Эля С.

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Напомним, 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.