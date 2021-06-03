3 июня 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля о том, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» — единственный эффективный инструмент сдерживания «российской агрессии».

Оксана Переможенко, , 12:23 — REGNUM Санкции против газопровода «Северный поток — 2» — единственный эффективный инструмент сдерживания «российской агрессии», заявил 2 июня глава украинского правительства Денис Шмыгаль на встрече с американскими сенаторами.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству «Северного потока — 2». Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы», — сказал политик.

Читайте также: Премьер-министр Украины призвал сенаторов США сохранить санкции против СП-2

Заявление главы украинского правительства в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «Первый независимый». Многие отметили, что санкции не будут эффективными, и Германия в итоге будет обеспечена российским газом, который будет транспортироваться по газопроводу «Северный поток — 2». Иные указали на то, что украинская власть заявляет постоянно о том, что Украина якобы «воюет» с Россией, но при этом хочет получать денежные средства за транспортировку российского газа через украинскую территорию.

«Немцам просто нужен газ, и он у них будет, как бы мы ни истерили», — написала Нина С.

Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire Gazprom.ru

«Казалось бы, должны радоваться — с открытием «Потока» по нашим краям будет проходить меньше «кровавого агрессорского» газа. Что так тревожит Шмыгаля? Или хочет и «воевать», и аренду получать?» — задался вопросом Вадим Л.

«Никаких санкций не будет, нас просто кинули, это давно надо понять», — пишет Евдокия Х.

«Как же не хочется отлипать от агрессивной газовой трубы…» — добавил Майский Барин.

«Поезд давно уехал. Сейчас надо искать, кто дороже металлолом принимает», — отметил Алексей М.

«Не, ребята!.. Так у вас ничё не получится. Думаю, настало время применить «тяжелую артиллерию» нашей современной «дипломатии»!.. А именно, срочно организовать вблизи с западной границей флешмоб и запустить шарики в сторону Германии с плакатами с жесткими требованиями к госпоже Меркель об остановке строительства и полном отказе от проекта СП-2! И кислород попробуйте… и ванны!..» — иронизирует Валентин С.

«Не понимаю, какие претензии к России? Она может продавать газ и всё остальное кому хочет и сколько хочет. Украина что хотела, то и получила», — пишет Валентина Т.

«Смотришь на высказывания этой горе-власти и понимаешь, как же по-дурацкому она выглядит, даже не смешно — тупые, необразованные, а главное — жадные!!!» — добавила Ирина Б.

Транзитная газовая магистраль на Украине Gov.ua

«Единым? Тогда забирайте ВСУ из Донбасса, чего там зря сидят? Всё равно они же никак не «инструмент сдерживания российской агрессии!» — написала Эля С.

Читайте также: «Благотворительность закончилась. Украина хотела независимости — вот она»

Напомним, 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.