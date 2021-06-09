9 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление советника украинского министра энергетики Елены Зеркаль, которая допускает возвращение к идее о создании совместного с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом консорциума по управлению украинской ГТС, чтобы исключить экспортную монополию Российской Федерации на продажу газа по газопроводу в Европу, а также риски, связанные с запуском газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 19:34 — REGNUM Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль допускает возвращение к идее о создании совместного с Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом консорциума по управлению ГТС, чтобы исключить экспортную монополию Российской Федерации на продажу газа по газопроводу в Европу, а также риски, связанные с запуском газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины.

Северный поток — 2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Северный поток — 2» стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне», — сказала она.

По мнению чиновницы, украинская сторона должна сделать стратегическое предложение, которое предусматривает обеспечение безопасности государства. Для этого, по ее словам, имеются несколько механизмов.

«Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы», — добавила Зеркаль.

Украинская чиновница полагает, что так на Россию окажут давление для снятия экспортной монополии на продажу газа по газопроводу в Европу. В тот момент, когда все компании получат доступ к газотранспортной системе, это, по ее мнению, поспособствует созданию рынка. Газ тогда станет товаром и перестанет быть «инструментом политического давления и шантажа».

Читайте также: «Поезд уехал. Сейчас Украине надо искать, кто дороже металлолом принимает»

Елена Зеркаль President.gov.ua

Заявление советника украинского министра энергетики обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие из комментирующих указали на неактуальность предложения Зеркаль относительно консорциума, так как время уже ушло. Другие отметили, что если нужно будет прокачивать газ по украинскому газопроводу, его будут прокачивать. Были и те, кто напомнил об изношенности ГТС, указав на то, что эту проблему нужно решать. Иные добавили, что консорциум в условиях минимального объема прокачки газа будет вовсе не интересен ни Европе, ни США.

«Проснулись, потеряли как минимум 10 лет… А консорциум по управлению трубой, в которой будет почти пусто, кому он нужен? А если хотите это использовать как давление для подписания контрактов с Россией, то ни к чему. Минимум всегда будет, а про максимум прокачки надо забыть… Причина: головой надо думать всегда, а не только сегодня», — написал Владимир Р.

«Как-то затянул ее газовый бизнес, вошла во вкус и, кстати, чей газ в трубу консорциума запускать будете?» — спросил D Alex I.

«СП-2 боятся ещё и потому, что боятся утратить постоянный доход от воровства газа при транспортировке, а на это заложено до 10% от прокачанного газа! Что такое Украина в геополитике? Не смешитесь! Покупать газ через убогую украинскую трубу в два раза дороже никто не будет!» — отметила Маргарита П.

«Можно предлагать что угодно. Тяжело сознаться: про**али трубу. На металлолом ее», — пишет Alex D.

«Когда заработает «Северный поток — 2», и эту трубу заполнят, если Европе нужен будет газ. От денег ещё никто нигде не отказывался. Это при условии консенсуса и достаточного количества газа, который сейчас перенаправляют в Китай и на внутренний рынок России», — добавил Мурад К.

«И что будем качать по трубе этого консорциума? Европа уже давно отказалась от этого проекта, так как труба из-за износа требует больших вложений для ее реконструкции. Поэтому и появился СП-2. Наивно думать, что СП-2 строит Россия, ее строят 14 европейских компаний. Основную выгоду получит Германия, — она получит дешевый газ и становится основным хабом для прокачки газа по Европе. Украинская труба будет прокачивать по самой Украине и для Молдавии, и покрывать дефицит в межсезонье для Европы, когда СП-1 и СП-2 не смогут прокачать нужное количество газа. Вопрос, кто будет продлевать ресурс украинской советской трубы, особенно в Карпатах?» — поинтересовался Петро І.

«Консорциум без поставщика газа?!! Вряд ли гипотетические партнеры согласятся поиграть в паровозик на пустой трубе», — отметила Людмила Х.

«Зачем пустая болтовня, ведь умные люди должны понимать, что труба без газа — просто труба. А газ-то у России!» — написала Вера С.

«Поздновато проснулись. СП-2 подходит к заключительному этапу к наполнению и прокачки газом СП — 2! Профукали вы свой геополитический статус транзитера! Можно даже смело сказать… [довыпендривались]!» — отметил Владимир Николаевич.

«Да, создать консорциум, не привлекая к нему поставщика ресурса, очень круто. Наверно, это у нас национальное», — отреагировал Leo V.

«А зачем США и европейцам этот консорциум, если Россия не будет прокачивать 200 млрд? А она не будет», — поинтересовалась Svetlana A.

«Когда это надо было делать, «патриоты» базлали «не отдадим трубу», а теперь поздно», — добавила Вадим С.

«США каким боком к украинской трубе? США — собственник газа, собственник трубы или покупатель газа? Нет? Тогда какого?..» — задал вопрос Алексей З.

Читайте также: «Благотворительность закончилась. Украина хотела независимости — вот она»