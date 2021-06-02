2 июня 2021 | Время чтения 5 мин

На Украине обсудили заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что отказываться от транзита газа через территорию Украины Россия не планирует.

Оксана Переможенко, , 11:47 — REGNUM Отказываться от транзита газа через территорию Украины Россия не планирует, сообщил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отметив, что у Москвы и Киева есть договор о транзите газа на европейскую территорию, представитель Кремля добавил, что и после завершения срока его действия «Россия не намерена отказываться от украинского транзита».

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков пояснил, что транзит через Украину нужен, особенно с учётом наращивания объёма поставляемого в страны ЕС газа. Он также напомнил позицию российского руководства о том, что вопрос поставок и транзита газа — экономический, так что он «должен отвечать требованиям рынка». Со своей стороны украинские власти как собственники газотранспортной сети должны обеспечивать «нормальное техническое состояние системы».

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Заявление Дмитрия Пескова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал украинский политолог Руслан Бортник. По словам Бортника, нужно внимательно читать заявление Пескова.

«Транзит будет: 1. Если европейское потребление будет расти; 2. Если прокачка через Украину будет выгодной; 3. Возможно. Да и в целом такого рода риторика — это, прежде всего, аргумент для лоббистов СП-2 в ЕС (мол, «интересам Украины не угрожает») и сохранения стабильности действующего до 2024-го года транзитного контракта», — написал Бортник.

«Северный поток-2» Harald Hoyer

Новость обсудили в социальной сети Facebook в комментариях на странице политолога Руслана Бортника. Некоторые отметили, что украинская ГТС нуждается в ремонте. Другие указали на то, что украинская «труба» является источником обогащения не народа, а так называемой украинской элиты. Некоторые добавили, что, возможно, услуги ГТС Украины будут востребованы ввиду возрастания спроса на газ, но это дело времени.

«А разве можно было иначе? Неужели на Украине рассчитывали, что Россия будет качать через Украину при низких объемах и себе в убыток?» — спросил Leon L.

«Но на самом деле тут есть зерно истины, спрос на газ будет возрастать и далее, собственные запасы европейского газа сокращаются, так что вполне вероятно, что «Потоки» не перекроют весь спрос, и наша ГТС будет нужна. Беда в том, что это, скорее всего, не моментальное явление. Могут годы уйти, когда снова по полной смогут загрузить нашу трубу, годы убытков…» — отметил Станислав М.

«Верно. А разве страны ЕС как потребитель и Россия как поставщик в принципе обязаны как-то финансировать Украину? Какие нормы международного права это предписывают? Хотим сохранить транзит — нужно предложить выгодные условия и вести себя прилично. Благотворительность закончилась. Хотели же независимости — вот она», — отметил депутат Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

«Рынок в действии. Две копейки за транзит», — добавил Rostislav A.

«Я не эксперт, конечно, но почему никто не говорит о модернизации этой злосчастной трубы? Кто будет оплачивать, так сказать, этот «банкет»? Ресурс этой «золотоносной», по ходу, на исходе. А как дальше быть с безопасностью?» — поинтересовался Сергей С.

«Интересно то, что наша власть находится в парадоксах. С одной стороны, говорит: «Россия — враг»… никакого бизнеса и т. д. С другой стороны, все дрожат, что российский газ потечет не по украинской трубе, и кричат, что Россия в этом виновата. Если Россия — «враг» и все отношения разорваны, то нам должно быть всё равно… [как] Россия будет прокачивать газ. Мы выглядим как клоуны, причем очень тупые», — написал Mykola K.

«С чего вдруг европейский мир будет переживать за транзит российского газа через Украину?» — поинтересовался Дмитрий С.

«Я умиляюсь… когда вы используете термин «интересы Украины»… Называйте вещи своими именами, — интересы провластной украинской газовой олигархии. А простому украинцу все эти «расклады», извините, до *опы, с него как драли три шкуры, так и будут, невзирая на транзит, кредит, аппендицит и т. д…» — добавил Юрий Д.

«Я вижу тут явный намёк Украине не выёживаться со всякой националистической фигнёй и мыслить с точки зрения собственной выгоды. Но, боюсь, у руля настолько тупые, что не поймут», — пишет Ann L.

Украинские националисты Ivan Bandura

«Интересов Украины тут мало, доходы от транзита тырит по карманам воровская, т. е. политическая элита», — написал Олексій Р.

«Да вроде всё понятно сказал Песков. Будет потребность, будем работать, не будет, так на нет и суда нет, а договор закончился», — отметила Елена С.

«Украинская труба» за все годы «незалежности» была и пока есть источником неоправданного обогащения кучки т. н. элиты, начиная от первого лица государства. Конечно, потерять такую «халяву» кому хочется, вот и зашевелились бесы, как ужи на сковородке. А как же «у нас своего газа завались», и это после десятка тонн говна на вентилятор, дующий в северную сторону», — подытожил Иван П.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» — это главная козырная карта, которую Москва может разыграть против Киева.

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