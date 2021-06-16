Киев, , 09:21 — REGNUM Ближайшие несколько лет будут сложными для газотранспортной системы Украины, заявил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.

«Потеря доходов от транзита была бы болезненной для нашего бюджета, но потеря важнейшего инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу, гораздо опаснее», — сказал Кулеба в интервью венгерскому Ceenergy News.

По его словам, Киев вкладывает огромные силы в превращение Центральной Европы в «оплот европейской энергетической безопасности». Кулеба обвинил Россию, что она якобы дискредитирует Украину как «надежного партнера» по транзиту газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал несколько условий, при выполнении которых власти Украины не будут выступать против запуска газопровода «Северный поток — 2». Дипломат отметил, что трубопровод, по мнению Киева, — это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике, отсюда и требования.

Он подчеркнул, что условием запуска должна быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины». По словам Кулебы, это будет «честная компенсация» существующих угроз.

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