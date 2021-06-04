Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Германия бережно относится к советским памятникам и захоронениям времён Второй мировой войны, которые расположены в стране, за что российская сторона ей очень признательна. Об этом 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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Он подчеркнул, что у обеих стран есть core value (основополагающие ценности) — это «память о великой и страшной войне», на которой базируется нынешняя германская идентичность, как и нынешняя российская идентичность, передаёт ТАСС.

«Мы учитываем это core value в России, несмотря на все наше трагическое прошлое, с благодарностью и уважением относимся к тому, что в Германии не разрушают наши памятники, в Германии следят за нашими захоронениями», — сказал на сессии «Российско-германские отношения после пандемии: вместе или врозь?» Примаков.

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Глава Россотрудничества напомнил, что Германия не присоединилась к резолюции Европарламента, которая возлагала равную вину на Советский Союз и Германию за развязывание Второй мировой войны.