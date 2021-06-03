Москва, , 13:23 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратился в Министерство иностранных дел России в связи с оскорбительными оценками памятника советскому Воину-Освободителю в Трептов-парке в Берлине.

«Мы (члены комиссии) направили обращение руководству МИД РФ с просьбой поставить перед немецкой стороной вопрос о том, что идеологические оценки, которые содержатся на информационных стендах, не имеют отношения к самим по себе памятникам и подвигу советского солдата», — цитирует его ТАСС.

По его словам, размещенные в парке информационные стенды обесценивают значение памятника, «они как бы говорят, что это памятник сталинской эпохи, относитесь к нему соответственно».

«Что значит «чрезмерно пафосный памятник» солдатам-освободителям? Я считаю, что это оскорбление их памяти», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, военный мемориал в память о красноармейцах, павших в боях за Берлин, — один из крупнейших советских мемориалов, где захоронены останки 2,5 тысячи солдат. Его строительство началось сразу после окончания войны по решению Военного совета 1-го Белорусского фронта в память о советских солдатах и офицерах, павших в битве за Берлин. Строительные работы контролировал лично маршал Георгий Жуков. Торжественное открытие состоялось 11 ноября 1945 года.

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