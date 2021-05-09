Берлин, , 15:23 — REGNUM Сегодня, 9 мая, к подножию памятника Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине люди несут цветы и венки. В торжественной церемонии в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, а также послы других стран, представители МИД Германии и общественных организаций, а также городские власти.

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Участники церемонии, которая из-за пандемии коронавирусной инфекции была не столь масштабной, как в прошлые годы, почтили память советских солдат, павших в боях за Берлин в марте-апреле 1945 года, и советских граждан, убитых нацистами в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Дипломаты и официальные лица с букетами в руках поднялись по ступеням к постаменту памятника, где в памятном зале возложили цветы.

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Напомним, военный мемориал в память о красноармейцах, павших в боях за Берлин, — один из крупнейших советских мемориалов, на котором было похоронено 2,5 тысячи солдат. Его строительство началось сразу после окончания войны по решению Военного совета 1-го Белорусского фронта в память о советских солдатах и офицерах, павших в битве за Берлин. Строительные работы контролировал лично маршал Георгий Жуков. Торжественное открытие состоялось 11 ноября 1945 года.

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