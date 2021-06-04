Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В мае Россия улучшила исполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем. Об этом 4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, этот показатель в последний месяц весны приблизится к 100%.

«Будет лучше, чем в апреле. Близко к 100%», — цитирует ТАСС заместителя председателя российского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM 1 апреля страны ОПЕК+ условились, что добыча нефти будет увеличена на 350 тысяч баррелей в мае и июне и на 450 тысяч — в июле. На фоне этого решения министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия за три месяца планирует нарастить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, в начале июня Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам ОПЕК+ сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь — июль, принятый в апреле.