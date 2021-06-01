Москва, , 15:49 — REGNUM Странам ОПЕК+ рекомендовано сохранить план по восстановлению добычи нефти на июнь — июль, принятый в апреле.

Читайте также: ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Такую рекомендацию на сегодняшнем заседании дал Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, сообщил источник «Интерфакс» в делегации 1 июня.

Ранее по теме: Соглашение ОПЕК: увеличение объёмов добычи нефти продолжится

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля страны ОПЕК+ условились, что добыча нефти будет увеличена на 350 тысяч баррелей в мае и июне и на 450 тысяч — в июле. На фоне этого решения министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия в мае — июле планирует нарастить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки.