Москва, , 10:35 — REGNUM Россия в мае — июле планирует нарастить добычу нефти на 114 тысяч баррелей в сутки. Об этом по итогам заседания стан ОПЕК+ сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Увеличить добычу нефти России намерена в рамках принятого накануне, 1 апреля, решения стран картеля, которые согласовали постепенное увеличение добычи нефти в общей сложности на 1,15 миллиона баррелей в сутки за три месяца.

«Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу», — пояснил глава российского федерального ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что оставшийся у России остаток 114 тыс. баррелей в сутки будет «равномерно, вместе со всеми странами, использован на восстановление этой добычи в течение трёх месяцев».

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Новак подчеркнул, что за всё время действия сделки странам ОПЕК+ удалось в значительной степени повлиять на сокращение мировых запасов. По его словам, на сегодня излишки на рынке снизились до 50 млн баррелей в сутки, в оставшиеся два-три месяца остатки придут к норме и соответствию пятилетнему среднему значению.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля страны ОПЕК+ условились, что добыча нефти будет увеличена на 350 тысяч баррелей в мае и июне и на 450 тысяч — в июле.