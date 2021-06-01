Бишкек, , 19:03 — REGNUM В столице Киргизии в ночь на 1 июня пропал президент сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхан Инанды. По одной из версий, его могли выкрасть сотрудники спецслужб Турции, пишут местные СМИ.

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Согласно другой версии, его могли похитить члены одной из местных преступных группировок, в целях получения выкупа.

В пользу второй версии говорит то, что по информации киргизстанских спецслужб, ранее в госкомитет нацбезопасности Киргизии поступала информация о том, что ОПГ готовятся захватить Инанды. Его об этом неоднократно предупреждали, рекомендуя нанять охрану.

Розыском пропавшего Орхана Инанды сейчас занимается министерство внутренних дел Киргизии при содействии киргизстанских спецслужб.

Отметим, что сегодня, 1 июня, возле здания посольства Турции в Киргизии прошел митинг с требованием найти Орхана Инанды. Участие в акции приняли около 100 учеников и преподавателей лицеев «Сапат».

ИА REGNUM напоминает, что ранее официальная Анкара неоднократно требовала от властей Киргизии закрыть работающие в стране турецкие лицеи сети «Себат» («Сапат») и университет «Ататюрк — Алатоо».

Свои требования турецкие власти обосновывают тем, что эти учебные заведения учредили сторонники оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в Турции.

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