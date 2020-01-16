Бишкек, , 09:45 — REGNUM Бишкекский городской суд отказался удовлетворять апелляцию генеральной прокуратуры Киргизии об экстрадиции сотрудников киргизско-турецкого лицея «Сапат» Сенана Йылмаза и Санжара Абдулхакима по требованию властей Турции, передает «24.kg».

Судебный орган второй инстанции принял сторону иностранных граждан, поскольку они подали заявление в миграционную службу о предоставлении им статуса беженцев, а также потому, что их адвокаты заявили на суде, что в Турции их подзащитных подвергнут пыткам, а потому, выдав иностранцев турецким властям, Киргизия нарушит Конвенцию ООН о правах человека.

ИА REGNUM напоминает, что ранее официальная Анкара неоднократно требовала от властей Киргизии закрыть работающие в стране турецкие лицеи сети «Себат» («Сапат») и университет «Ататюрк — Алатоо».

Свои требования турецкие власти обосновывают тем, что эти учебные заведения учредили сторонники оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки государственного переворота в Турции.