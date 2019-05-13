Бишкек, , 15:40 — REGNUM Посол Турции Женгиз Камил Фырат, которого руководство духовного управления мусульман Киргизии пригласило на ифтар (в исламе вечерний прием пищи во время поста) в один из столичных ресторанов, устроил скандал и демонстративно покинул мероприятие, узнав о том, что туда же был приглашен президент сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхан Инанды.

Турецкий дипломат выразил крайнюю степень возмущения в связи с тем, что ему пришлось находиться в одном помещении с членом ФЕТО, признанной властями Турции террористической организацией.

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«В месяц Рамазан вы приглашаете террориста, это что за муфтият? Я вам построил мечеть за $35 млн (около 2,3 млрд рублей), а вы меня ставите на одно место с террористом. Я вам скажу, что вам придется выбрать либо Турцию, либо террористов. Я сообщу об этом президенту», — подчеркнул Фырат.

ИА REGNUM напоминает, что турецкие власти обвиняют в подготовке попытки госпереворота в Турции исламского богослова и оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена, а также его сторонников, создавших организацию ФЕТО.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно требовали от правительства Киргизии закрыть работающие в стране турецкие лицеи сети «Себат» и университет «Ататюрк — Алатоо», обосновывая это тем, что они были учреждены сторонниками Гюлена.

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