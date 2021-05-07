Минск, 7 мая, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 7 мая «отметил, что Белоруссия получила собственную вакцину от COVID-19», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он «призвал людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19», сказано в официальном сообщении.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть», — Лукашенко.

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Говоря о белорусской вакцине, он сообщил: «В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину».«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», — уточнил он.

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"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — добавил Лукашенко.

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