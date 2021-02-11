Минск, , 13:40 — REGNUM «Мы, создавая вакцину от ковида, смотрим в будущее!», — заявил 11 февраля в Минске Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании» своих сторонников.

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По словам Лукашенко, белорусская вакцина от COVID-19 будет создана в том числе и из соображений экономии средств на импорте медикаментов. При этом он похвалил российских специалистов за создание вакцины от коронавируса, отметив, что белорусские учёные тоже создавали российскую вакцину.

Лукашенко не уточнил, о какой из российских вакцин идёт речь и в чём именно заключался вклад белорусских специалистов. Он также раскритиковал тех, кто внимал его советам употреблять алкоголь и пил по «полведра» в целях профилактики инфицирования коронавирусом со ссылкой на Лукашенко.

Отметим, российские научные коллективы не сообщали о кооперации с белорусскими коллегами при создании вакцин, применяющихся при излечении пациентов с COVID-19.

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