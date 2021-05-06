Ураган в Москве 6 мая 2021 года — трансляция
Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу.
В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.
В столичном комплексе городского хозяйства из-за ураганного ветра призвали москвичей не покидать свои дома. Водителям рекомендовано не парковать машины под деревьями.
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Находясь на улице, при сильных порывах ветра, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Машины стоит парковать вдали от деревьев.
Источник в экстренных службах сообщил, что из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. На западе Москвы в результате упавшего дерева пострадал один человек.
Источник сообщил «Интерфаксу», что порывами ветра повалены около 20 деревьев и «упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей». Ранее другой источник сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.
В телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что порывы ветра нанесли незначительный ущерб конструктивным элементам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, никто не пострадал.
По информации столичного департамента транспорта, упавшим из-за ветра деревом было временно заблокировано движение транспорта на 15-й Парковой улице.
Сильный ветер в столичном регионе наблюдается уже несколько дней. 4 мая дептранс в связи с этим просил москвичей и гостей столицы не пользоваться автомобилями.
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что при ветре, который наблюдается в Москве, ломаются ветки, деревья, а также слабозакрепленные рекламные конструкции.
От ураганного ветра в Москве пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили в столичной мэрии.
Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
Один мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. Также от падения дерева во дворе на улице Шоссейная пострадала женщина.
Об этом: Два человека пострадали в Москве из-за ураганного ветра
Ураганный ветер повалил в Москве уже как минимум два десятка деревьев.
Подробности в материале: Два десятка деревьев повалил ураган в Москве
Ураганный ветер в столице 6 мая может продлиться до 20:00. Об этом предупредило главное управление столичного МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15−20 м/с», — сказано в сообщении.
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Двум зданиям нанесён незначительный ущерб. Как передаёт «Интерфакс», на Профсоюзной улице ветром оторвало кусок металлического покрытия парапета, а в доме на Кутузовском проспекте было повреждено остекление балкона.
Все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В городских парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.
Ураганный ветер в Москве 6 мая повалил свыше полусотни деревьев. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
«По состоянию на 17:00 ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля», — сказано в сообщении.
Подробности в материале: Ураган в Москве повалил полсотни деревьев