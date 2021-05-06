В Москве 6 мая 2021 года наблюдается значительное усиление ветра, ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. Граждан просят воздержаться от прогулок и особенно избегать парков, зон отдыха и общественных мест. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Москва. Иван Шилов ИА REGNUM

14:53 06.05.2021 Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу.

14:54 06.05.2021 В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

14:55 06.05.2021 В столичном комплексе городского хозяйства из-за ураганного ветра призвали москвичей не покидать свои дома. Водителям рекомендовано не парковать машины под деревьями. Читайте также: Москвичей просят оставаться дома из-за ураганного ветра

14:56 06.05.2021 Находясь на улице, при сильных порывах ветра, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Машины стоит парковать вдали от деревьев.

14:57 06.05.2021 Источник в экстренных службах сообщил, что из-за ветра упали порядка пяти деревьев и крупных веток. На западе Москвы в результате упавшего дерева пострадал один человек.

15:03 06.05.2021 Источник сообщил «Интерфаксу», что порывами ветра повалены около 20 деревьев и «упавшими деревьями, по предварительной информации, повреждены восемь автомобилей». Ранее другой источник сообщил, что в Москве упавшее из-за порыва ветра дерево на Шоссейной улице нанесло травмы женщине, она госпитализирована с переломами.

15:03 06.05.2021 В телеграм-канале комплекса городского хозяйства сообщается, что порывы ветра нанесли незначительный ущерб конструктивным элементам двух зданий на Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте, никто не пострадал.

15:04 06.05.2021 По информации столичного департамента транспорта, упавшим из-за ветра деревом было временно заблокировано движение транспорта на 15-й Парковой улице.

15:11 06.05.2021 Сильный ветер в столичном регионе наблюдается уже несколько дней. 4 мая дептранс в связи с этим просил москвичей и гостей столицы не пользоваться автомобилями.

15:13 06.05.2021 Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что при ветре, который наблюдается в Москве, ломаются ветки, деревья, а также слабозакрепленные рекламные конструкции.

15:38 06.05.2021 Прогноз на 6 мая. meteoinfo.ru

15:52 06.05.2021 От ураганного ветра в Москве пострадали два человека, они госпитализированы, сообщили в столичной мэрии.

16:05 06.05.2021 Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. Один мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. Также от падения дерева во дворе на улице Шоссейная пострадала женщина. Об этом: Два человека пострадали в Москве из-за ураганного ветра

16:10 06.05.2021 Ураганный ветер повалил в Москве уже как минимум два десятка деревьев. Подробности в материале: Два десятка деревьев повалил ураган в Москве

16:11 06.05.2021 Ураганный ветер в столице 6 мая может продлиться до 20:00. Об этом предупредило главное управление столичного МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15−20 м/с», — сказано в сообщении. Читайте подробнее: Ураган в Москве может продлиться до позднего вечера

16:29 06.05.2021 Двум зданиям нанесён незначительный ущерб. Как передаёт «Интерфакс», на Профсоюзной улице ветром оторвало кусок металлического покрытия парапета, а в доме на Кутузовском проспекте было повреждено остекление балкона.

17:08 06.05.2021 Все городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В городских парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.