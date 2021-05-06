Москва, , 18:12 — REGNUM Ураганный ветер в Москве 6 мая повалил свыше полусотни деревьев. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

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«По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля», — сказано в сообщении.

На данный момент известно о двух пострадавших от сильного ветра гражданах. На данный момент им оказывается медицинская помощь. Кроме того, городские службы устраняют последствия непогоды: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

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