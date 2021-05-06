Москва, , 16:11 — REGNUM Ураганный ветер в столице 6 мая может продлиться до 20:00. Об этом предупредило главное управление столичного МЧС.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15−20 м/с», — сказано в сообщении.

По этой причине в ГУ МЧС рекомендовали гражданам воздержаться от прогулок в лесах и парках, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, необходимо не оставлять без присмотра детей и не парковать автомобили вблизи деревьев.

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