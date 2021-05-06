Москва, , 16:05 — REGNUM Из-за ураганного ветра в Москве пострадали два человека. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

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Один мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. Также от падения дерева во дворе на улице Шоссейная пострадала женщина.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

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