Москва, , 16:10 — REGNUM Ураганный ветер повалил в Москве уже как минимум два десятка деревьев. Об этом сегодня, 6 мая, сообщают экстренные службы столицы.

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Сообщается, что упали уже как минимум 20 деревьев, повреждения получили восемь автомобилей. Также пострадал как минимум один человек — это была женщина на Шоссейной улице, ее с переломами увезла карета скорой помощи.

Одно дерево рухнуло посреди проезжей части на15-йПарковой улице. Какое-то время движение было заблокировано, потом дерево убрали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Московский регион обрушился ураганный ветер — его порывы достигают 20 метров в секунду. Москвичей просят оставаться дома.