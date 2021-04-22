Минск, 22 апреля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Накануне визита Александра Лукашенко в Москву, где его примет президент России Владимир Путин, в Минске произошло оживление спящих русофобов. После долгого молчания разговорился руководитель минского «Центра стратегических и внешнеполитических исследований» Арсений Сивицкий. Внезапно он выступил с пространным интервью американскому «Радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент). Весьма необычное поведение в ситуации, когда в Минске за надпись на асфальте «не забубем» дают 2 года лагерей, и даже ношение белых штанов с красной полоской — основание для задержания и как минимум штрафа.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Скорее всего, интервью было не просто санкционировано, а спланировано именно к переговорам Лукашенко с Путиным. Важно понять, кому это выгодно.

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Сивицкий обвинил Россию в организации госпереворота в Белоруссии, в ходе которого планировалось убить Александра Лукашенко. В день публикации интервью, 21 апреля, на эту же тему высказался российский президент, поддержавший версию официального Минска. В этот же день свои тревоги по поводу ожидания вмешательства России в белорусскую политику из Вильнюса излила содержанка западных правительств и спецслужб Светлана Тихановская.

T.me/tsikhanouskaya Светлана Тихановская

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Возможно, все эти заявления — просто случайное совпадение. Любопытно и то, что опрошенные на тему «заговора» белорусские политологи Артём Шрайбман и Дмитрий Болкунец, а также экс-кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев в комментариях для DW единодушно констатировали «провокацию». Причём немецкое издание, в отличие от госдеповского рупора, на основе их комментариев позволяет сделать вывод о спецоперации КГБ Белоруссии (что спецслужба и не скрывает).

«Мне кажется, что авторство этой комбинации принадлежит российской стороне . Не секрет, что с начала протестов один из оппозиционных белорусских центров возник в Москве. Валерий Цепкало создал Комитет народного спасения, который был поддержан российским олигархом Дмитрием Мазепиным. Этот комитет, среди прочего, сплачивал вокруг себя бывших чиновников, так как Москва стала местом трудоустройства многих бывших представителей белорусской власти», — настаивает Сивицкий.

Цитата из youtube.com/c/ValeryTsepkaloOfficia Валерий Цепкало

В другой части этого же интервью он повторил свой центральный тезис: «Но, как я уже сказал, это полностью российская оперативная комбинация».

Обоснование этого утверждения не просто смехотворно, но является поводом для печальной констатации деградации науки, образования и экспертного сообщества постсоветской республики. Институт философии НАН платит зарплату такому «научному сотруднику», который не может даже толком натянуть сову на глобус. Какая связь между горе-заговорщиками (преимущественно проживающими в США), осевшим в Латвии незарегистрированным кандидатом в президенты Цепкало и «олигархом» Мазепиным — известно только Сивицкому. Тот факт, что он называет российского бизнесмена «олигархом», во-первых, выдаёт его полную некомпетентность, а во-вторых, указывает на принадлежность к госагитпропу Белоруссии.

Об этом же свидетельствует другой фрагмент интервью, в котором директор мифического «Центра стратегических и внешнеполитических исследований» (одного из многих, созданных в интересах МИД и КГБ Белоруссии) рассуждает о подготовке российскими спецслужбами военного переворота в постсоветской республике: «Они разыграли оперативную комбинацию, запросив в качестве политконсультантов Федуту и Зенковича. Но главная цель этой комбинации заключалась в том, чтобы повторить «случай Эрдогана». Я напомню, что в 2016 году Россия предупредила турецкого президента о якобы подготовке военного переворота со стороны США и проповедника Фетхуллаха Гюлена, у которого было много последователей среди военных и силовиков» .

Сомнения в подготовке военного переворота в Турции выглядят настолько нелепо, что Институт философии НАН Белоруссии следует как минимум подвергнуть «оптимизации». Заодно нелишне будет поставить на вид кураторам господина Сивицкого, которые совсем не следят за вменяемостью своей агентуры.

Повод «ператрахнуць», как любит выражаться Лукашенко, кураторов комментаторов типа Сивицкого даёт и такой фрагмент интервью местечкового знатока международных отношений: «С одной стороны, да, Лукашенко пытается использовать этот инцидент, чтобы продемонстрировать свою геополитическую лояльность России. С другой стороны, если у Москвы такое получилось с турецким президентом, почему это не может получиться с Лукашенко — с учётом влияния российских спецслужб на политические процессы в Белоруссии ? Полностью вероятно, что они смогли переубедить его в том, что попытка такого переворота действительно готовилась».

Совбез и прочие как бы компетентные органы Белоруссии, возможно, не до конца понимают, как могут быть использованы такие пассажи Сивицкого. О таких тайных пружинах белорусских процессов давно, небезуспешно и небескорыстно толкуют политэмигранты типа Зенона Позняка, оставшаяся в Белоруссии клиентела этого «мощного старика» («БНФ») и прочая русофобская братия. Соответственно, заявляющие об «укреплении суверенитета и независимости Республики Беларусь» выглядят жалкими лгунишками и выжившими из ума неадекватами. Авторы такой картины надеются, что такое восприятие подтолкнёт Запад к переговорам не с «марионеточным режимом», а с «белорусским народом» в лице деградировавшей прозападной националистической оппозиции. Как бы не вышло прямого обсуждения судьбы Белоруссии напрямую с Кремлём без «испорченного телефона» — ведь это в духе столь модного ныне Realpolitik.

Bladyniec Зенон Позняк (в центре)

Досталось и Лукашенко от доморощенного руководителя стратегических и внешнеполитических исследований, заявившего американской радиостанции: «Александр Лукашенко сам загнал себя в политическую и геополитическую ловушку, и теперь он в очень уязвимом положении. Кремль демонстрирует, что может решить «вопрос Лукашенко» просто с помощью силы».

То есть Лукашенко — слабак и зависимый от Путина глупец, если пересказывать кратко. Соответственно, вещающие с 17 апреля об успешно раскрытом заговоре, за которым стоит сам Джозеф Байден, а также ЦРУ и ФБР — полные кретины. Сивицкий знает, как оно на самом деле. И он также уверен, что Лукашенко вскоре издаст декрет, которым «попробует и далее раскрутить эту историю с «переворотом».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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«Да, те обвинения, которые прозвучали в адрес американского руководства из уст Александра Лукашенко, приведут к серьёзному ухудшению отношений Белоруссии с США. С учётом того, что Польша прозвучала в «списке» стран-заказчиков этого «переворота», — то и ухудшение отношений с Евросоюзом», — спрогнозировал Сивицкий развитие ситуации с заговором.

На самом деле испортить окончательно испорченное весьма проблематично. Посол США Джули Фишер до сих пор не появилась в Минске, чтобы вручить верительные грамоты Александру Лукашенко. Вместо этого она фактически обосновалась в Вильнюсе, где систематически работает со Светланой Тихановской. Об этом периодически информирует так называемый «офис Тихановской».

Facebook.comusembassy.minsk Джули Фишер и Светлана Тихановская

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После прочтения каждого абзаца интервью с Сивицким возникает вопрос: чего здесь больше — лжи, некомпетентности или нездоровых русофобских фантазий? Такие обострения вполне по сезону, однако есть серьёзные сомнения в том, что «эксперт» болен. Он занимает позицию принципиального русофоба и давно выступает в этом амплуа.

Несколько лет назад он вместе с коллегой по виртуальному центру исследований Юрием Цариком прославился как учётчик вагонов. Серьёзно, два талантливых специалиста утверждали, что количество вагонов, в которых российские войска должны были прибыть на учения в Белоруссию, говорит о том, что обратно они уже не вернутся, оставшись в постсоветской республике в качестве оккупантов. Арсений Сивицкий так упорно убеждал белорусскую и зарубежные аудитории в скорой и неминуемой оккупации Белоруссии Россией, что, как честный человек, потом просто обязан был как минимум извиниться. Вместо этого тогда было заявлено, что оккупация не состоялась именно потому, что два белорусских интеллектуала заранее разоблачили злодейский сценарий Москвы.

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Однако не для того глава МИД Белоруссии вместе со спецслужбами создавали и пестовали такие структуры и таких «политологов», чтобы настаивать на хотя бы моральном харакири. Сивицкому простили даже выступление против «кровавого режима» в 2020 году. Тогда «Сивицкий Арсений, магистр философских наук, Учреждение «Центр стратегических и внешнеполитических исследований» оказался среди подписантов появившегося в августе 2020 года документа «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь», в котором последние президентские выборы были названы сфальсифицированными. «Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее неудовлетворение тем, каким образом они были организованы и проведены. Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов», — сказано в документе.

В нём также заявлено: «Мы, нижеподписавшиеся учёные, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан; освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных. Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции РБ).

То есть Сивицким в числе прочих отрицалась легитимность едва завершившего президентскую кампанию Лукашенко, предлагалось провести новые выборы, осуждалось насилие силовиков и так далее. Позже этот сотрудник Института философии НАН Белоруссии в числе многих других подписал «Открытое письмо учёных против репрессий», в котором осуждалась государственная политика, деятельность спецслужб и руководства госучреждений, а уволенные из научных институтов русофобы и националисты представлялись как едва ли незаменимые выдающиеся учёные.

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Сивицкий подписал несколько таких документов, хотя и одного хватило бы для увольнения с «волчьим билетом». В прошлогоднем августе он же заявлял, что в Белоруссии идёт раскол элит, якобы действует какое-то «альтернативное правительство» и в целом протесты выгодны Москве. Якобы в противостоянии «Россия склоняется к тому, чтобы поддержать белорусское общество, в том числе и потому, что получила карт-бланш от Брюсселя».

После всего этого ценного кадра оставили, руководствуясь перспективой использования. Не прошло и полугода, как подписант антиправительственных петиций стал критиковать скудоумие Лукашенко, несостоятельность своих кураторов по линии МИД и КГБ, нести привычную ему чушь про организацию Россией недавно заявленной попытки госпереворота в Белоруссии.

Похожая ситуация была в декабре 2019 года, когда Лукашенко срочно понадобились ссылки на неких недовольных углублением экономической интеграции. Тогда была мобилизована вся агентура, и русофобы превратили Минск в арену своих формально несанкционированных, но фактически разрешённых и поощряемых властями манифестаций. В итоге Лукашенко сорвал подписание «дорожных карт» союзной интеграции.

Mfa.gov.by Майк Помпео и Владимир Макей

Нынешние выпады в сторону Кремля со стороны хоть какой-то «говорящей головы» выгодны главе МИД Белоруссии. Заигравшийся в «многовекторность» Владимир Макей давно занимается реабилитацией Лукашенко перед западными друзьями и партнёрами. Этим он занимался до 2020 года (о чём свидетельствуют также депеши дипломатов США), этим он занимается и сейчас в Женеве. Любая помощь в этом деле Макею очень нужна. Дела настолько плохи, что полезными оказываются даже переметнувшиеся обратно сивицкие.

Минским товарищам предстоит ещё многое сделать, чтобы убедить Запад в вынужденном развороте Лукашенко в сторону России — хотя никакого разворота нет и в помине. Москва будет должна оплачивать такую политику своего как бы союзника, снова многовекторно виляющего задом. Она уже предоставляет ему пресловутую «поддержку». Не в тем объёмах, что 10−15 лет назад, однако и этому в Минске рады. Там сейчас каждый миллион на счету.