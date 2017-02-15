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«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России

Политика
Литовские СМИ и власти как по команде не прекращают делать заявления, что Белоруссию вот-вот оккупирует Россию, а Лукашенко – сместят
1 / 2 Президент Литвы Даля Грибаускайте
Иллюстрация: Infotop.lv
Президент Литвы Даля Грибаускайте

Олег Михайлов, 15 февраля 2017, 13:39 — REGNUM  

В литовских СМИ уже неделю не прекращается новая тема — кампания о том, что Россия якобы готовится в этом году вооружённым путём захватить Белоруссию. Со стороны может показаться, что это отдельные материалы и отдельные высказывания политиков и чиновников разного ранга, однако если смотреть картину в целом, то на лицо — скоординированная кампания всех крупных СМИ Литвы, которые формально независимые, но ни для кого не секрет даже в самой Литве, подконтрольные властям.

Так, 14 февраля крупнейший литовский портал Delfi пишет статью по мотивам высказываний главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса с заголовком «Литва предупредила: у Лукашенко все меньше времени». «В последние недели все громче стали говорить о напряжении между двумя союзными государствами Россией и Белоруссией, появились даже версии, согласно которым над режимом Лукашенко возможно нависла угроза, поскольку собственный курс Лукашенко Москва может обуздать даже силой в ходе учений «Запад», которые пройдут этой осенью. В ходе учений в Белоруссию прибудут российские солдаты и техника», — пишет портал. Эту мысль как бы подтверждает и Линкявичюс: «Я не политолог, не могу руководствоваться допущениями. Могу лишь заметить, что Белоруссия не является членом НАТО и ЕС и даже не стремится двигаться в этом направлении. Но эти элементы самостоятельности переживают трудные времена, у них все меньше времени», — говорит глава внешнеполитического ведомства Литвы. Он называет Белоруссию страной, которая должна двигаться в ЕС и НАТО и подчёркивает, что «пришло время определиться».

Если анализировать корни таких публикаций, то не сложно обнаружить, что это не ноу-хау литовских подконтрольных СМИ, а часть общей новой кампании западных СМИ. Ещё 11 февраля литовский СМИ обильно цитировали интервью Radio Liberty руководителей белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований — директора центра Арсения Сивицкого и руководитель программы российских исследований Юрия Царика. Статья на том же портале Delfi вышла с апокалиптическим заголовком: «Белоруссии угрожают серьёзные проблемы: сосед готовится к суровым действиям». Radio Liberty, как известно, американское СМИ переросшее в крупный холдинг, который работает на сдерживание России.

Издание Lietuvos žinios в своей статье днём ранее и вовсе ставит в заголовок вопрос: «Запад-2017» — покинет ли армия России Белоруссию после учений?», где повторяет этот же тезис — «скоро оккупация».

9 февраля портал Delfi пишет об учениях «Запад-2017», как о подготовке к нападению на Литву. Поводом стало заседание парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, на котором присутствовал шеф литовской госбезопасности Дарю Яунишкис. Он-то и заявил, что учения — главная угроза для Литвы в этом году. Тем временем глава комитета Витаутас Бакас повторял главный посыл к литовскому обществу: «Российские политические элиты моделируют учения у наших границ не просто так, чтобы размять мышцы солдат. Это моделирование сценария вторжения в Литву». (статья под заголовком «Из ДГБ — сигналы беспокойства в связи с военными планами России: в этот раз учениями могут не ограничиться»)

Второй по популярности литовский ресурс 15min. lt 7 февраля публикует статью с тревожным заголовком: «Конфликт России и Белоруссии: три возможных сценария». Из трёх сценариев два — про военное вторжение России и свержение Александра Лукашенко. И только в одном предполагается, что кризис создан искусственно самим президентом Белоруссии, дабы на пике снова получить отступные у Москвы ради спокойствия.

2 / 2 Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Эстафету продолжает третий по посещаемости новостной портал Литвы — Lietuvos rytas. 6 февраля он цитирует названного в статье «известным российским обозревателем» Андрея Пионтковского, который заявил, что «Цель России — без шума и пыли проглотить Белоруссию». Это выражение и вошло в заголовок публикации.

Двумя днями ранее, 4 февраля, другая объемная публикация. На этот раз на портале Alfa. «Беспокойство в Белоруссии: Россия запланировала свергнуть Лукашенко?» гласит заголовок. Тезисы — все те же, как под копирку.

Это только некоторые примеры, свидетельствующие о том, что Литва включилась в общую кампанию «беспокойства» за суверенность Белоруссии. Цель, очевидно, донести до Минска некий сигнал, что рука со стороны ЕС — протянута. Белоруссия Литве стала «братской». Такой же, в прямом смысле, какой стала Украина два года назад, когда Литва активно включилась за евроинтеграцию Киева. Там результат — известен. Ну, а попадётся ли на этот крючок Лукашенко — остаётся подождать.

regnum author Олег Михайлов
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