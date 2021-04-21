Рига, , 15:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения остановили процесс сокращения доли теневой экономики в ВВП Латвии. Об этом говорится в материале порталаDienaсо ссылкой на исследование фирмой Lursoft настроений в предпринимательской среде.

Так, более 70% предпринимателей признали, что их доходы упали. Хотя государство и ввело различные механизмы поддержки, они определенно не охватили всех пострадавших от пандемии. Больше всего протестуют против ограничений представители индустрии туризма, услуг и развлечений.

Среди таких бизнесменов все активнее звучит недовольство решениями правительства по ограничению их деятельности. Многие не скрывают, что испытывают скепсис по отношению к таким решениям.

Они заявляют, что им непонятно, почему, например, цветочные магазины могут продолжать работать, а книжные — нет, почему спортивные залы должны быть закрыты, а в рижских автобусах можно толпиться. Недовольство таких бизнесменов и предпринимателей вызывают и бюрократические проволочки по выдаче средств поддержки предприятий, пострадавших отCOVID-19.

Все это, по мнению журналистов, является идеальной почвой для роста теневой экономики.

После восстановления независимости Латвии одной из самых больших проблем страны стала борьба с теневой экономикой. За десять лет ее удалось довольно существенно сократить — в 2009 году теневая экономика составляла 36,6% валового внутреннего продукта (ВВП), а в 2019 году — только 23,9%.