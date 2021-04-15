Бишкек, , 15:40 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии выпустил на свободу бывшего заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ сегодня, 15 апреля.

Ранее возбужденное против него уголовное дело о легализации преступных доходов прекращено.

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В ведомстве утверждают, что следствию не удалось найти доказательств, подтверждающих опубликованную в местных СМИ информацию о том, что экс-руководителю таможни и его ближайшим родственникам принадлежит дорогостоящая недвижимость и крупные денежные активы в Эмирате Дубай.

Отметим, что несмотря на отсутствие доказательств незаконного обогащения Матраимова, он передал в доход государства свою квартиру стоимостью более 20 млн сомов (18 млн рублей), а ранее пообещал вернуть в бюджет более 2 млрд сомов (1,8 млрд рублей).

В соцсетях часть киргизстанцев выступили с критикой в адрес спецслужб, назвав арест и последующее освобождение экс-главы таможни «сказочным спектаклем» и указав на то, что «это шоу нужно было новым властям для того, чтобы протащить ХАНституцию».

Напомним, что экс-заместителя председателя таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (53 млрд рублей) из Киргизии.

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