Бишкек, , 16:19 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизской службе BBC объяснил, почему запретил сажать в тюрьму бывшего заместителя таможенной службы Райымбека Матраимова, обвиняемого в коррупции и нанесении государству ущерба в особо крупном размере, передает «24.kg».

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По словам Жапарова, принимая такое решение, он руководствовался позицией, что если арестовать и осудить Матраимова, то тот ничего не вернет в бюджет республики.

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«Райым готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию. Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Он будет сидеть, но не отдаст ни гроша. После его задержания все его счета заблокируются. Судебные дела будут идти годами. То есть мы не сможем его заставить вернуть деньги», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что экс-заместителя главы таможенной службы Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (свыше 54,4 млрд рублей) из Киргизии.

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