Бишкек, , 00:00 — REGNUM Узбекские пограничники задержали Тилека Матраимова, его сына, племянников и личного охранника, пытавшихся незаконно пересечь киргизско-узбекскую границу. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил госкомитет нацбезопасности Киргизии.

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По имеющейся информации, их задержали в момент, когда они перебирались через речку, расположенную на границе двух стран.

Киргизстанские спецслужбы отмечают, что в настоящее время решается вопрос об их передаче представителям ГКНБ Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что Тилек Матраимов — младший брат экс-заместителя главы таможни Киргизии Райымбека Матраимова, которого в республике называют «серым кардиналом». Клан Матраимовых считается одним из самых влиятельных в стране.

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