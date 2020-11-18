Бишкек, , 13:03 — REGNUM Власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект новой Конституции, инициированный 80 депутатами республиканского парламента.

Парламентарии предлагают провести референдум по смене Основного закона одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года. То есть на обсуждение проекта новой Конституции гражданам дали только чуть больше полутора месяцев.

В первый же день с момента его публикации киргизстанцы в соцсетях жестко раскритиковали предложенный законопроект, назвав предлагаемую новую Конституцию «авторитарной ХАНституцией» — из-за фактического перехода от парламентской формы правления к «суперпрезидентской», которая предоставит президенту фактически абсолютные полномочия.

В частности, президент сможет получить возможность «определять основные направления внутренней, внешней политики государства», а также формировать и контролировать работу правительства — на свое усмотрение назначать или увольнять премьер-министра, вице-премьер-министров, всех министров, председателей госкомитетов, руководителей органов исполнительной власти и местных госадминистраций».

Также новая Конституция Киргизии даст президенту право инициировать законопроекты и отменять любые правительственные акты, давать поручения правительству и контролировать их исполнение.