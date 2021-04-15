Москва, 15 апреля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день нет причин для подорожания кондитерских изделий. Об этом заявили 15 апреля в Министерстве сельского хозяйства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Кондитерская

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«По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили о принятом правительством РФ ряде мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции. Так, указали в Минсельхозе, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника. Кроме того, предоставленные мукомольным предприятиям субсидии и действие экспортных пошлин на зерно привело к стабилизации стоимости муки за последние месяцы.

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«Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков», — добавили в федеральном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM правительство РФ выделит на выплату субсидий, компенсирующих производителям сахара-песка и подсолнечного масла затраты на изготовление продукции, 9 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда. Данные меры, как отмечают в правительстве, позволят зафиксировать цены на продукцию. Стоимость 1 кг сахара не должна превышать 36 рублей для оптовых покупателей и 46 рублей для розничных, 1 литра масла — 95 и 110 рублей соответственно.