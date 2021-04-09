Москва, , 09:22 — REGNUM В России ожидается подорожание майонеза и соусов. О повышении отпускные цены на эти продукты питания торговые сети предупредили крупные компании-производители продукции ряда брендов. Об этом 9 апреля сообщает газета «Коммерсантъ».

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В обращении производителей отмечается, что цены вырастут с апреля на 5−12% (в среднем на 10%).

В качестве главной причины повышения называется подорожание подсолнечного масла, происходящее с конца 2020 года и достигшее 59%. При этом тропические масла и их компоненты подорожали на 20−44%.

Также отмечается рост стоимости упаковки и транспортировки, что связано прежде всего с ростом цен на топливо и удорожанием логистики. Поставщики поясняют, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит избежать убытков.

Источники издания считают, что торговые сети, вероятнее всего, будут вынуждены принять новые условия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Минсельхоз и Минпромторг РФ заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. В марте правительство РФ продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Изначально предполагалось, что оно будет действовать до 1 апреля.

На возмещение затрат и стабилизацию ценовой политики производителям сахара и подсолнечного масла в России из резервного фонда правительство РФ выделит 9 млрд рублей.

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