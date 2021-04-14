Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Похороны сотрудника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Ильи Белецкого, погибшего 12 апреля при тушении масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура», состоятся в четверг, 15 апреля, на Серафимовском кладбище Петербурга.

Илья Белецкий ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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«15 апреля в 10:00 состоится прощание с погибшим героем в пожарной части. В 12:00 отпевание и похороны на Серафимовском кладбище», — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Напомним, на Серафимовском кладбище также похоронены пожарные, погибшие 23 февраля 1991 года во время катастрофического пожара в гостинице «Ленинград».

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Илья Белецкий служил в должности командира отделения пожарно-спасательной части №64. Прибыв на пожар, он отправился в горящее здание фабрики, чтобы убедиться, что там не осталось людей, и погиб. Тело его было найдено только поздно вечером 12 апреля.

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Во время борьбы с огнем пострадали еще трое петербургских пожарных, двое из них находятся в больницах в тяжелом состоянии, один лечится амбулаторно. Погибшего сотрудника МЧС и его пострадавших коллег представят к государственным наградам.

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