Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Состояние двух пожарных, пострадавших при тушении здания фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной Петербурга оценивается врачами как тяжёлое. Еще один пожарный, который получил ожог рук, находится на амбулаторном лечении. Об этом 13 апреля ИА REGNUM рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

0 Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Состояние двух пожарных врачи оценивают как тяжелое, еще один пострадавший огнеборец получил ожог рук 1% и находится на лечении дома», — уточнил собеседник агентства.

Напомним, как сообщал Минздрав РФ, в результате пожара в здании «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге пострадали шесть человек, из них один человек погиб — это 31-летний пожарный Илья Б., еще четыре человека были госпитализированы: в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе (один человек — в тяжелом состоянии) и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России (один человек — в тяжелом состоянии, два человека — с легкими повреждениями), амбулаторная помощь оказана одному человеку.

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