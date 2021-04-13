Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM В самом крупном за последние 20 лет для Петербурга пожаре в здании фабрики «Невская мануфактура» 12 апреля погиб командир отделения пожарно-спасательной части (ПСЧ) №64, 31-летний Илья Белецкий. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Командир отделения ПСЧ №64 Илья Белецкий, погибший 12 апреля Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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Как отметили в ведомстве, в здании на Октябрьской набережной, 50, которое загорелось в полдень 12 апреля, находилось порядка 25 крупных арендаторов, среди которых были производители мебели, полиграфии, резиновых лодок, а также склады пластиковых и текстильных изделий.

Общая площадь пожара составила 10 тыс. кв. метров, также произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Для тушения пожара были созданы 19 боевых участков. Забор воды осуществлялся из Невы при помощи четырех насосных станций, а для прокладки магистральных линий было остановлено автомобильное движение по Октябрьской набережной.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 73 единицы техники и 358 человек личного состава, в том числе и, вертолеты с водосливными устройствами — Ка-32 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России и два Ми-8 Министерства обороны. Вместе они совершили 49 сбросов воды, общим объемом более 240 тонн.

«Спустя почти десять часов пожар был локализован, а к семи утра его ранг был понижен до № 1-БИС. Вот только ценой тому стала жизнь одного из огнеборцев — командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого. Кроме него во время тушения пожара пострадали еще три сотрудника МЧС, двое из них получили травмы тяжелой степени, они находятся в лечебных учреждениях, и один — легкой», — рассказали в городском управлении МЧС.

На данный момент на месте происшествия идут работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. С родственниками погибшего и пострадавших продолжают работать психологи Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

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